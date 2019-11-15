2019-11-15T08:25:14+03:00
Общество

Рассказываем югорчанам, при какой температуре в школе объявляется актировка

Родители должны с утра смотреть на температуру воздуха
Алена Кульмухаметова
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Рассказываем югорчанам, при какой температуре в школе объявляется актировкаРассказываем югорчанам, при какой температуре в школе объявляется актировкаФото: Татьяна Коркина
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В Югре ударили 30-градусные морозы. По этой для учащихся 1 смены школ города Сургута 14 ноября была объявлена актировка, вторая смена отправилась в школу по обычному расписанию занятий.

В департаменте образования города Сургут рассказали, что будет объявлен день актированным или нет зависит от температуры воздуха и силы ветра. Так, начальная школа может рассчитывать на выходной, когда на улице минус 24 градуса и ветер свыше 10 метров в секунду. Для всех учеников, в том числе, старшеклассников, отменяются занятия при 32 градусах ниже нуля и при сильном ветре или в том случае, когда на улице минус 37 и штиль.

Отметим, что при актировке для учеников не наступает выходной – они занимаются в онлайн-режиме.

Добавим, что сильные морозы уже отступают. В выходные столбик термометров поднимутся до -5,-7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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