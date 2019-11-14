Проект «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири» будет продолжен

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-14T15:44:27+03:00

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Общественные обсуждения реализации культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири» состоялись накануне в Ханты-Мансийске.

Напомним, в 2016 году минкультом РФ принято решение о проведении в Ханты-Мансийске «Новогодней столицы России 2017-2018». В период с 8 декабря 2017 года по 7 января 2018 года количество посетителей проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица России» составило 140 621 человек. На сегодняшний день «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» - это 14 новогодних площадок и более 90 мероприятий в режиме нон-стоп. Главными достопримечательностями этого нашумевшего проекта стали «ЧУМовая улица» и «Резиденция Елки».

На встрече были объявлены результаты опроса, проводимого на официальном сайте органов местного самоуправления и в группе проекта «Мы вместе!» во «Вконтакте».

Большинство опрошенных воспринимают «Новогоднюю столицу» как череду развлекательных новогодних программ для жителей Ханты-Мансийска, но не для приезжего туриста.

- Проект закрывать нельзя. Он на слуху, его надо поддерживать. Особенно «Резиденцию Елки» - для нее нужно выбрать подходящее пространство, отдать на проектирование профессионалам, - сказал на встрече главный архитектор Ханты-Мансийска Алексей Панфилкин.

Он предложил идею, которая будет включена в проект – это создание нового ледового городка на центральной площади города. Такой городок будет состоять из самых известных архитектурных сооружений мира – в нем расположатся Эйфелева башня, Триумфальная арка, Кремль, Великая Китайская стена и многое другое. Все фигуры будут выполнены изо льда, снабжены подсветкой и различными интерактивными элементами. На «Площади Свободы» в Самарово также будет располагаться ледовый городок, но уже выполненный в стиле сказочных шахматных фигур.

Перенос «Резиденции Елки» из КВЦ «Югра-Экспо» - одно из самых часто озвучиваемых предложений. Рассматривались варианты перенести ее в «Долину ручьев» или найти другое подходящее место. Также прозвучало предложение оставить только 3 площадки, не внося в них кардинальных изменений – Центральную площадь с ледовым городком и мероприятиями, «ЧУМовую улицу» и «Резиденцию Елки».

Проект «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири» будет продолжаться, заявили участники встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU