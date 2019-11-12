СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-12T13:01:55+03:00

В Нижневартовске на спецполигон вывезли 1,5 тысячи самосвалов снега. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

В городе идет борьба со снежными завалами

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В Нижневартовске продолжается уборка территорий снега. Работы ведутся на улицах Нефтяников, Чапаева, Омской, Кузоваткина и на набережной. На улично-дорожной сети и в микрорайонах трудится 77 единиц техники.

По данным городской администрации, за минувшие сутки на спецполигон вывезено около 5 тысяч кубометров осадков. С начала месяца – около 33 тысяч кубометров – примерно 1650 заполненных самосвалов.

Специалисты управления муниципального контроля администрации Нижневартовска призывают руководителей предприятий, организаций, управляющих компаний, учреждений, индивидуальных предпринимателей и физических лиц соблюдать Правила благоустройства территории при уборке снега.

Прием снега на санкционированные площадки складирования осуществляется на основании соответствующих договоров, заключенных с организациями, эксплуатирующими площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU