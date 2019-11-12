В Нижневартовске на спецполигон вывезли 1,5 тысячи самосвалов снега
В Нижневартовске продолжается уборка территорий снега. Работы ведутся на улицах Нефтяников, Чапаева, Омской, Кузоваткина и на набережной. На улично-дорожной сети и в микрорайонах трудится 77 единиц техники.
По данным городской администрации, за минувшие сутки на спецполигон вывезено около 5 тысяч кубометров осадков. С начала месяца – около 33 тысяч кубометров – примерно 1650 заполненных самосвалов.
Специалисты управления муниципального контроля администрации Нижневартовска призывают руководителей предприятий, организаций, управляющих компаний, учреждений, индивидуальных предпринимателей и физических лиц соблюдать Правила благоустройства территории при уборке снега.
Прием снега на санкционированные площадки складирования осуществляется на основании соответствующих договоров, заключенных с организациями, эксплуатирующими площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU