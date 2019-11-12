2019-11-12T09:41:55+03:00
Общество

Хореографический коллектив из Ханты-Мансийска стал лауреатом двух международных конкурсов

Танцовщицы привезли два диплома с соревнований в Москве
Алена Кульмухаметова
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Хореографический коллектив из Ханты-Мансийска стал лауреатом двух международных конкурсов. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскХореографический коллектив из Ханты-Мансийска стал лауреатом двух международных конкурсов. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Хореографический коллектив культурно-досугового центра «Октябрь» «Жизнь в движении» стал лауреатом двух международных конкурсов-фестивалей в Москве.

По информации департамента культуры администрации Ханты-Мансийска, со 2 по 5 ноября коллектив принимал участие в Международном конкурсе хореографического искусства «Танцуй, пока молодой!» проекта «Открытая Европа – Открытая планета». Конкурс объединил более 200 талантливых танцоров из Московской области, Республики Татарстан, Забайкальского края и других регионов необъятной России, а также из стран СНГ.

Участницы творческого коллектива центра Екатерина Калинина, Виктория Коневцова и их руководитель Евгения Исакова представили на суд жюри хореографический номер «Сухопляс» и новую постановку «Соколонько».

По результатам конкурсных отсмотров коллектив КДЦ «Октябрь» стал Лауреатом I степени в номинации «Стилизованный народный танец. Малые формы».

Также коллектив принял участие в Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Калейдоскоп талантов». На протяжении нескольких дней свое мастерство в хореографии, вокале, художественном слове и других творческих направлениях демонстрировали более 500 талантливых исполнителей из Москвы, Екатеринбурга, Омска, Череповца, Надыма, Воркуты, Якутска и других городов России, а также стран СНГ.

По итогам конкурсных отсмотров хореографический коллектив «Жизнь в движении» стал Лауреатом I степени в номинации «Народно-стилизованный танец» (21-25 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU

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