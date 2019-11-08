2019-11-08T08:05:55+03:00
Происшествия

Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 700 тысяч рублей

Жители округа продолжают делиться персональными данными с незнакомцами
Алена Кульмухаметова
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Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 700 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comВсего за сутки югорчане перевели мошенникам 700 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 14 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Пыть-Яха, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона, Лангепаса, Ханты-Мансийска, Нягани, Сургута, Югорска, Советского и Кондинского районов перевели злоумышленникам более 700 тысяч рублей.

Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств или одобрение кредита.

Так, 23-летняя жительница Нижневартовска, желая получить социальную выплату через соц. сеть «Инстаграм», лишилась порядка 3 тысяч рублей, которые она перевела путем перехода по ссылкам и оплаты за фискальные сборы.

В Советском районе местному жителю позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и предложил начислить дополнительные бонусные баллы. Мошенник узнал реквизиты двух банковских карт югорчанина, с которых похитил 35510 рублей.

Более 150 тысяч рублей похитил неизвестный у 45-летней жительницы Пыть-Яха, который позвонил ей на сотовый телефон и предложил оформить потребительский кредит.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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