Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 700 тысяч рублей
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 14 фактов мошенничества и краж с банковских карт.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Пыть-Яха, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона, Лангепаса, Ханты-Мансийска, Нягани, Сургута, Югорска, Советского и Кондинского районов перевели злоумышленникам более 700 тысяч рублей.
Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств или одобрение кредита.
Так, 23-летняя жительница Нижневартовска, желая получить социальную выплату через соц. сеть «Инстаграм», лишилась порядка 3 тысяч рублей, которые она перевела путем перехода по ссылкам и оплаты за фискальные сборы.
В Советском районе местному жителю позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и предложил начислить дополнительные бонусные баллы. Мошенник узнал реквизиты двух банковских карт югорчанина, с которых похитил 35510 рублей.
Более 150 тысяч рублей похитил неизвестный у 45-летней жительницы Пыть-Яха, который позвонил ей на сотовый телефон и предложил оформить потребительский кредит.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU