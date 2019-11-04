В Пыть-Яхе работникам железной дороги вручили ключи от новых квартир
Ключи от новеньких квартир получили работники ОАО «РЖД» из Пыть-Яхаво введенном в эксплуатацию 7-этажном доме в первом микрорайоне.
По информации городской администрации, дом строился с 2017 года подрядчиком из Санкт-Петербурга в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Сотрудник железной дороги Вадим Ребров совсем скоро обустроит квартиру, а пока делится эмоциями:
- Дом близко расположен к работе, рядом есть школа и детский сад. Супруга и двое детей очень довольны. И меня тоже переполняют эмоции. П
В доме будут жить работники компании «Российские железные дороги»: машинисты, бригадиры пути, дорожные мастера и их семьи. В первую очередь корпоративное жилье предоставляется тем, кто обеспечивает бесперебойную работу железнодорожного транспорта, кому в связи с характером трудовой деятельности нужно проживать вблизи от места работы и молодым семьям.
ИСТОЧНИК KP.RU