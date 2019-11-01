СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-01T15:11:44+03:00

В Сургуте судят экс-сотрудника исправительной колонии за «особое» отношение к заключенному. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Срок грозит бывшему сотруднику колонии за лояльное отношение к осужденным. Мужчина и сам может оказаться за решеткой.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, бывший сотрудник исправительной колонии обвиняется в превышении должностных полномочий.

В июле 2018 года злоумышленник вернул осужденному ранее изъятый другим работником учреждения сотовый телефон, владение и пользование которыми в исправительных колониях запрещено.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Бывшему сотруднику исправительной колонии Сургута грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU