2019-11-01T15:11:44+03:00
Происшествия

В Сургуте судят экс-сотрудника исправительной колонии за особое отношение к заключенному

Злоумышленник разрешил пользоваться осужденному мобильным телефоном
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте судят экс-сотрудника исправительной колонии за «особое» отношение к заключенному. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте судят экс-сотрудника исправительной колонии за «особое» отношение к заключенному. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Срок грозит бывшему сотруднику колонии за лояльное отношение к осужденным. Мужчина и сам может оказаться за решеткой.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, бывший сотрудник исправительной колонии обвиняется в превышении должностных полномочий.

В июле 2018 года злоумышленник вернул осужденному ранее изъятый другим работником учреждения сотовый телефон, владение и пользование которыми в исправительных колониях запрещено.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Бывшему сотруднику исправительной колонии Сургута грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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