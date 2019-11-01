В Сургуте судят экс-сотрудника исправительной колонии за особое отношение к заключенному
Срок грозит бывшему сотруднику колонии за лояльное отношение к осужденным. Мужчина и сам может оказаться за решеткой.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, бывший сотрудник исправительной колонии обвиняется в превышении должностных полномочий.
В июле 2018 года злоумышленник вернул осужденному ранее изъятый другим работником учреждения сотовый телефон, владение и пользование которыми в исправительных колониях запрещено.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Бывшему сотруднику исправительной колонии Сургута грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU