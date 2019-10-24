В музее презентовали интерактивную карту «Место ссылки – Сургут»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-24T10:52:47+03:00

Она знакомит с местами пребывания в Сургутском уезде политических ссыльных

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Интерактивную карту «Место ссылки – Сургут» презентовали в Сургутском краеведческом музее. Совместный проект музея и общественной организации лиц, пострадавших от политических репрессий, «Наша память» получил поддержку фонда президентских грантов на развитие гражданского общества по направлению «Сохранение исторической памяти».

По словам старшего научного сотрудника Сургутского краеведческого музея Лилии Шаймиевой, основой для создания карты послужили документы из архивов Сургута, Тобольска, Тюмени, Екатеринбурга, личные вещи, воспоминания очевидцев событий, материалы из фондов общественной организации «Наша память» и Сургутского краеведческого музея, научные исследования и краеведческие публикации.

Интерактивная карта знакомит с местами пребывания в Сургутском уезде политических ссыльных: декабристов и революционеров-народников, членов оппозиционных политических партий в XIX – начале XX вв. Рассказывает о масштабах крестьянской и национальной ссылки в Сургутском районе в 1930-1950-е годы, о зарождении, развитии и спаде системы спецпоселений ГУЛАГа на данной территории.

На онлайн-карте в пределах границ Сургутского уезда и Сургутского района обозначены отдельные населённые пункты, связанные с ссылкой в разные исторические периоды. При нажатии на условные обозначения пользователю отображается историческая справка о населённом пункте, фотографии, карты-схемы, воспоминания очевидцев и другие материалы. На карте воссоздан виртуальный план спецпосёлка Черный Мыс, построенного в начале 1930-х годов переселенцами из числа раскулаченных крестьян.

ИСТОЧНИК KP.RU