2019-10-22T15:46:50+03:00
Общество

Югра будет тиражировать практику оборудования «умных квартир» для инвалидов-колясочников

Проект одобрила губернатор округа
Алена Кульмухаметова
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Югра будет тиражировать практику оборудования «умных квартир» для инвалидов-колясочников. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЮгра будет тиражировать практику оборудования «умных квартир» для инвалидов-колясочников. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Губернатор Югры Наталья Комарова и Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин оценили устройство «умной квартиры» инвалида-колясочника Ирины Башмаковой.

Как рассказали в городской администрации, Ирина работает архивариусом в муниципальном бюджетном учреждении спортивный комплекс «Дружба», недавно получила служебное жилье. Ее квартира была переоборудована в соответствии с потребностями женщины: расширены дверные проёмы, установлена автоматическая входная дверь, освещение квартиры, кровать с подъемником, рулонные шторы - все на дистанционном управлении, также под специальные нужды оснащена ванная комната.

- Мы планируем этот проект сделать типовым. Еще раз все выверим и сделаем стандартный набор. В этой квартире, что касается автоматизированных систем, Ирина все решала сама. Мы же можем предусмотреть стандартный набор, благодаря Ирине и ее опыту, нам будет проще это делать для других людей с ограничениями по здоровью, - подчеркнул Максим Ряшин.

Стоит отметить, что Ханты-Мансийск первый из муниципалитетов Югры внедрил практику оборудования «умной квартиры» для людей с ограниченными возможностями здоровья

- Рекомендую муниципальным образованиям взять этот опыт на вооружение, - отметила Наталья Комарова в своем Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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