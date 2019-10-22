Полицейские за сбыт марихуаны задержали югорчанина
Накануне сотрудники уголовного розыска Белоярского отдела полиции установили 35-летнего белоярца, который осуществил сбыт четырех свертков с каннабисом общей массой 3,301 грамма молодому человеку.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, спустя один день белоярец совершил аналогичное преступное деяние, продав марихуаны общей массой 0,811 грамма другому мужчине.
В ходе обыска по месту проживания задержанного было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Один полимерный пакет и четыре бумажных свертка с измельченным веществом мужчина хранил с целью дальнейшей реализации.
По результатам экспертного исследования установлено, что изъятое вещество является каннабисом (марихуана).
Общая масса вещества составила 13,9 грамма, что является значительным размером.
В отношении нарушителя закона сотрудниками следствия возбуждены два уголовных дела Он заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU