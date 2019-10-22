2019-10-22T14:02:46+03:00
Происшествия

Полицейские за сбыт марихуаны задержали югорчанина

Во время обыска на квартире была обнаружена партия наркотика
Алена Кульмухаметова
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Полицейские за сбыт марихуаны задержали югорчанина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреПолицейские за сбыт марихуаны задержали югорчанина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Накануне сотрудники уголовного розыска Белоярского отдела полиции установили 35-летнего белоярца, который осуществил сбыт четырех свертков с каннабисом общей массой 3,301 грамма молодому человеку.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, спустя один день белоярец совершил аналогичное преступное деяние, продав марихуаны общей массой 0,811 грамма другому мужчине.

В ходе обыска по месту проживания задержанного было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Один полимерный пакет и четыре бумажных свертка с измельченным веществом мужчина хранил с целью дальнейшей реализации.

По результатам экспертного исследования установлено, что изъятое вещество является каннабисом (марихуана).

Общая масса вещества составила 13,9 грамма, что является значительным размером.

В отношении нарушителя закона сотрудниками следствия возбуждены два уголовных дела Он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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