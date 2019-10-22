В Сургуте депутаты рассмотрели вопрос возможной передачи тепловых сетей инвестору

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-22T11:53:38+03:00

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Депутаты гордумы провели слушания, на которых народные избранники обсудили возможную концессию тепловых сетей. На вопросы депутатов ответил руководитель потенциальной компании-инвестора Николай Казаков, о текущем состоянии коммунальной сферы в Сургуте рассказали представители администрации, независимую оценку дали эксперты.

Как пояснил руководитель потенциального концессионера — директор корпорации «СТС» Николай Казаков, инвестиционная программа включает в себя строительство, реконструкцию, капремонт и модернизацию системы теплоснабжения Сургута. Объем инвестиций в коммунальную сферу на ближайшие пять лет составит более 5 млрд рублей. За весь срок реализации проекта финансовые вливания запланированы в размере 14 миллиардов рублей.

По данным заместителя главы города Николая Кривцова, роста тарифов не хватает на покрытие всех затрат, а увеличить начисления муниципальному предприятию не позволяет законодательство. Средств хватает только плановые мероприятия по замене инженерных сетей, и то не в полном объеме, новое строительство не ведется, хотя потребность города в дополнительных мощностях с каждым годом лишь растет.

- В связи с постоянными «недоремонтами» проблемы накапливаются, и уже через два года город может столкнуться с серьёзными проблемами и необходимостью выделения больших средств на реконструкцию. Придется брать кредит, который повлечет за собой залог имущества и оборудования. Механизмы концессии позволяют избежать бюджетных трат, при этом имущество остается в городе. Плюсы очевидны, - пояснил главные преимущества Николай Кривцов.

Заместителя главы города поддержал и эксперт, директор Сургутской ГРЭС-1 Олег Вергейчик. По его словам, городу жизненно необходимо строительство третьего тепловывода, резервной трубы, которая, в первую очередь, повысит надежность теплоснабжения Сургута, а также позволит подключать к теплу дополнительные объекты.

Следующие депутатские слушания по вопросу концессии городских тепловых сетей назначены на ноябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU