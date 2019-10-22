СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-22T10:35:03+03:00

В Мегионе задержаны угонщики автомобилей, которые сжигали машины после одной поездки. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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В дежурную часть полиции Мегиона поступило сообщение о возгорании автомобиля марки «ВАЗ 2106» в одном из районов города. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что автомобиль принадлежит жительнице Мегиона, которая обнаружила его пропажу после сообщения полицейских. Были начаты поиски злоумышленников.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, спустя несколько дней происшествие с возгоранием повторилось. В пригороде Мегиона был обнаружен автомобиль «УАЗ», который тоже, как подтвердил владелец, был угнан.

Полицейским удалось в этот же день задержать злоумышленников. Как выяснилось, ими оказались два 30-летних мегионца, ранее они уже были судимы за аналогичные преступления, отбывали срок в одном и том же исправительном учреждении, где и познакомились. В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили все обстоятельства произошедшего.

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

И в первом и во втором случае мужчины крепко выпивали, после чего отправлялись в магазин за дополнительной порцией спиртного. Ночью, чтобы не идти пешком, они подходили к припаркованным во дворах автомобилям и находили авто, у которых были не заперты двери. Далее, соединив провода замка зажигания, запускали машину. Преодолев некоторое расстояние, автомобиль прекращал работать и преступники, опасаясь, что их причастность к угону будет установлена, чтобы скрыть следы преступления поджигали автомобиль.

Автомашины уничтожены огнем полностью. Общая сумма ущерба для пострадавших по двум фактам составила 600 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленники арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU