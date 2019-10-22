Школьники из Нижневартовска побывали в Санкт-Петербурге
Учащиеся детских школ искусств №1 и №3, побывали на экскурсии в Санкт-Петербурге. В сопровождении взрослых 20 ребята совершили путешествие по культурно-познавательному маршруту «Моя Россия: град Петров».
По информации администрации города Нижневартовск, в состав нижневартовской делегации вошли ребята, которые отличились во время учебы в ДШИ. Школьники ознакомились с историей города на Неве, посетили Государственный Эрмитаж, стали зрителями уникального представления "Мариинский театр – душа Петербурга". Также программа включала в себя экскурсию в Государственный музей-заповедник "Павловск" – дворцово-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX веков, расположенный в городе Павловске, посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда и экскурсию в Музей истории религии.
Добавим, что финансирование культурно-познавательных программ (проживание, питание, экскурсионные программы), которыми охвачено 40 обучающихся детских школ искусств Нижневартовска, осуществляется за счет средств федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU