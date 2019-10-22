Рецидивист угнал в Ханты-Мансийске автомобиль пенсионера

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-22T08:49:36+03:00

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По горячим следам удалось задержать угонщика полицейским окружной столицы Югры.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске 39-летний ранее судимый подозреваемый от одного из домов по улице Сирина совершил угон автомобиля, принадлежащего 61-летнему мужчине.

Автомобиль изъят. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении фигуранта составлен административный протокол. Злоумышленник помещен в спецприемник для задержанных лиц.

Кроме того в Мегионе возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении 22-летнего подозреваемого. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU