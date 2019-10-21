2019-10-21T13:14:35+03:00
Общество

Карты Альфа-Банка с reward-программами признаны лучшими

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Карты Альфа-Банка с reward-программами признаны лучшими. Фото с сайта pixabay.comКарты Альфа-Банка с reward-программами признаны лучшими. Фото с сайта pixabay.com
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Альфа-Банк получил награду Frank Banking Reward Award 2019 за лучшую линейку карт с reward-программами. Эксперты признали, что карточные продукты банка максимально просты и удобны в использовании.

Результаты исследования «Банковские карты с reward-программами в России 2019» Frank RG опубликовал 18 октября. В исследовании участвовали 38 банков, а также компании, среди которых Билайн, Яндекс и другие.

В компании изучили российские программы лояльности, по которым эмитенты карт выплачивают их держателям различные бонусы и вознаграждения.

Рейтинг основан на расчете выгоды для клиента – общей сумме вознаграждения (cashback или бонусов), полученного клиентом по карте с reward-программой за два года пользования картой (за вычетом расходов на обслуживание карты).

- В основе нашего подхода – прозрачные продукты, которые легко выбирать и удобно использовать каждый день. Мы очень рады, что наша линейка карт с reward-программами получила высокую оценку профессионального сообщества, - комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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