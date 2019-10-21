СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-21T08:28:06+03:00

В минувшие выходные на дорогах Югры погибли три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Произошло 11 ДТП, в которых пострадали 14 человек

Изменить размер текста: A A

Два смертельных дорожно-транспортных происшествия с тремя погибшими зарегистрированы в минувшие выходные в Югре.

В одном ДТП погибли 2 человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 18 октября в 8 часов 48 минут на 36 км автодороги «Нефтеюганск – Сургут», в Нефтеюганском районе столкнулись «ВАЗ-21703», под управлением 30-летнего водителя, «Камаза», под управлением 40-летнего водителя и «Хонда Аккорд», под управлением 31-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» и 40-летний пассажир автомобиля «Хонда» от полученных травм скончались, неустановленный пассажир автомобиля «ВАЗ» получил травмы.

Оторвавшееся колесо грузовика убило пассажира Хонды. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

19 октября в 9 часов 5 минут на 9 км автодороги «Восточная объездная города Сургут» 24-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», уснул за рулем. Автомобиль пересек дорогу, врезался в дорожный знак, «вылетел» в кювет и несколько раз перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался.

За прошедший период на территории округа зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 14 получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU