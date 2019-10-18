В 30А микрорайоне Сургута концессионер построит школу на 1500 мест

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-18T15:04:25+03:00

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Новую общеобразовательную школу построят в 30А микрорайоне Сургута. Строительство будет идти по концессии, которая предполагает привлечение средств инвестора с последующей передачей всего имущества в бюджет города.

По информации администрации города Сургут, потенциальный инвестор для строительства школы в 30А микрорайоне уже известен, им стала компания — «ДомТехноСтиль». Она возьмет на себя проектирование, строительство и эксплуатацию объекта. Образовательное учреждение рассчитано на полторы тысячи мест. На его возведение необходимо два с половиной миллиарда рублей.

С предложением о заключении концессионного соглашения застройщик обратился в администрацию в июне этого года. Компания уже занимается строительством школы в Нижневартовске. Так как наработанной практики реализации концессий в округе еще недостаточно, в отношении заявившегося концессионера проведут полную проверку. Кроме того, существуют законодательные гарантии замены концессионера в случае нарушения сроков строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU