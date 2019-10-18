Детские сады Сургута оснастили оборудованием на миллиард рублей

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-18T07:02:31+03:00

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Из бюджета ХМАО на оснащение групп в детских садах Сургута в 2019 году выделено около миллиарда рублей. В список покупок попали не только различные игрушки, но и мультимедийные доски, интерактивные панели, музыкальные инструменты и различные методические пособия.

Как сообщили в администрации Сургута, устойчивый демографический рост в Сургуте привел к открытию новых детских садов. Сейчас их посещают более 30 тысяч малышей. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта осуществляется масштабная замена и закупка современного игрового оборудования. Только в этом году на эти цели из регионального бюджета в рамках субвенции на реализацию программ дошкольного образования выделено около миллиарда рублей.

Отмечено, что детский сад самостоятельно определяет перечень необходимых для реализации образовательных программ средств обучения, в том числе технические материалы, игровое, спортивное и иное развивающее оборудование, инвентарь. Таким образом, создают оптимальные условия для индивидуального развития каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов.

Так, в детском саду № 78 «Ивушка» закуплены специальные пособия, дидактические материалы игровое и учебно-методическое оборудование: наборы психолога «Фроссия», «Пертра», Монтессори, «Дары Фребеля», тактильные развивающие панели, сенсорные тропы, сухие бассейны и другие специальные технические средства обучения.

Новые образовательные системы «Эдуквест» и «Мультимайдн» направлены на развитие у детей от трех до шести лет ключевых когнитивных и коммуникативных навыков. Красочные дидактические материалы и аксессуары включают цветные геометрические фигуры и блоки, яркие пластиковые коврики, пазлы, счетные рамки. Занимательные карточки с различными рисунками используются для развития памяти, логического мышления, связной речи и увеличения словарного запаса.

ИСТОЧНИК KP.RU