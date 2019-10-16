2019-10-16T14:01:23+03:00
Общество

В Сургуте служебные собаки-пенсионеры ищут хозяев

Животные отправлены в выбраковку
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В Сургуте служебные собаки ищут хозяев. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте служебные собаки ищут хозяев. Фото с сайта pixabay.com
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Служба в рядах полиции для ротвейлера и овчарки завершена. Накануне кинологическая служба отправила на пенсию верных псов. Теперь ему нужен дом.

- В связи с выбраковкой по достижению предельного возраста подлежат безвозмездной передаче гражданам, собаки породы ротвейлер кобель 20.12.2007г.р.и немецкая овчарка кобель 11.03.2011 г.р., - сообщили в пресс-службе полиции города Сургут.

Горожане могут забрать себе дисциплинированных и верных собак и обеспечить им домашний уют и заботу. Для тех, кто решится на отважный шаг и готов стать хозяином собаки, необходимо позвонить по контактному телефону: 89222541487.

ИСТОЧНИК KP.RU

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