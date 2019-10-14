На «зебре» в Сургутском районе таксист сбил мальчика
Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода произошло 13 октября в поселке Белый Яр Сургутского района.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 12.20 на улице Горького, 9 А в поселке Белый Яр семилетний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 55-летний водитель автомобиля «КИА Рио» с шашечками и наклейками "такси" не предоставил преимущество в движении пешеходу и сбил ребенка. В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи доставила его в травматологическую больницу города Сургута.
Причины дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU