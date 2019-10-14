2019-10-14T07:47:06+03:00
Происшествия

На «зебре» в Сургутском районе таксист сбил мальчика

Ребенка доставили в больницу с травмами
Алена Кульмухаметова
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На «зебре» в Сургутском районе таксист сбил мальчика. Фото из соцсети ВКонтактеНа «зебре» в Сургутском районе таксист сбил мальчика. Фото из соцсети ВКонтакте
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Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода произошло 13 октября в поселке Белый Яр Сургутского района.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 12.20 на улице Горького, 9 А в поселке Белый Яр семилетний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 55-летний водитель автомобиля «КИА Рио» с шашечками и наклейками "такси" не предоставил преимущество в движении пешеходу и сбил ребенка. В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи доставила его в травматологическую больницу города Сургута.

Причины дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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