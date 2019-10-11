Югорчанин запустил в соцсети порноролик с участием детей
Следователи нягани возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя пгт. Талинка Октябрьского района. Он подозревается изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
По данным следственного комитета Югры, подозреваемый под псевдонимом со своей страницы в социальной сети, доступной для всеобщего обозрения и копирования, разместил и оставил в разделе «видеозаписи» видеоролик, содержащий порнографические изображения несовершеннолетних.
По уголовному делу проводятся следственные действия. Назначены необходимые экспертизы.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU