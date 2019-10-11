2019-10-11T13:55:40+03:00
Происшествия

Югорчанин запустил в соцсети порноролик с участием детей

Теперь мужчине грозит срок
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Югорчанин запустил в соцсети порноролик с участием детей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреЮгорчанин запустил в соцсети порноролик с участием детей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Следователи нягани возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя пгт. Талинка Октябрьского района. Он подозревается изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

По данным следственного комитета Югры, подозреваемый под псевдонимом со своей страницы в социальной сети, доступной для всеобщего обозрения и копирования, разместил и оставил в разделе «видеозаписи» видеоролик, содержащий порнографические изображения несовершеннолетних.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Назначены необходимые экспертизы.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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