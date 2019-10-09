В Ханты-Мансийске задержаны за угон «шестерки» двое подростков
Подростки 15 и 17 лет обвиняются в неправомерном завладение автомобилем без цели хищения или угоне. В отношении юношей следователи возбудили уголовные дела.
По данным следственного комитета Югры, в ночь на 26 сентября двое несовершеннолетних 15 и 17 лет, находясь на улице Аграрная города Ханты-Мансийска угнали автомобиль «ВАЗ-21063», принадлежащий местному жителю.
В этот же день, угнанный автомобиль был обнаружен в районе «ОМК». В ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий угонщики были установлены.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU