СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-09T14:48:36+03:00

В Ханты-Мансийске задержаны за угон «шестерки» двое подростков Фото: Алена Кульмухаметова

Автомобиль был обнаружен в районе «ОМК»

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Подростки 15 и 17 лет обвиняются в неправомерном завладение автомобилем без цели хищения или угоне. В отношении юношей следователи возбудили уголовные дела.

По данным следственного комитета Югры, в ночь на 26 сентября двое несовершеннолетних 15 и 17 лет, находясь на улице Аграрная города Ханты-Мансийска угнали автомобиль «ВАЗ-21063», принадлежащий местному жителю.

В этот же день, угнанный автомобиль был обнаружен в районе «ОМК». В ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий угонщики были установлены.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU