2019-10-09T13:45:59+03:00
Общество

Югорская гимнастка завоевала «серебро» на чемпионате Мира

Российские гимнастки уступили лишь команде США
Алена Кульмухаметова
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Югорская гимнастка завоевала «серебро» на чемпионате Мира. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"Югорская гимнастка завоевала «серебро» на чемпионате Мира. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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Югорчанка Александра Щеколдина сталасеребряной медалисткаой чемпионата мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт» на официальном сайте.

Сборная команда России в составе Лилии Ахаимовой, Александры Щеколдиной, Дарьи Спиридоновой, Анастасии Агафоновой и Ангелины Мельниковой завоевала серебряные медали чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье.

Российские гимнастки уступили лишь команде США, заняв второе место. Третьими стали итальянские спортсменки.

Чемпионат мира является второй фазой отбора на Олимпийские игры. Женская и мужская команды России гарантировано едут на Олимпиаду-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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