Югорская гимнастка завоевала «серебро» на чемпионате Мира
Югорчанка Александра Щеколдина сталасеребряной медалисткаой чемпионата мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт» на официальном сайте.
Сборная команда России в составе Лилии Ахаимовой, Александры Щеколдиной, Дарьи Спиридоновой, Анастасии Агафоновой и Ангелины Мельниковой завоевала серебряные медали чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье.
Российские гимнастки уступили лишь команде США, заняв второе место. Третьими стали итальянские спортсменки.
Чемпионат мира является второй фазой отбора на Олимпийские игры. Женская и мужская команды России гарантировано едут на Олимпиаду-2020.
ИСТОЧНИК KP.RU