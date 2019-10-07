2019-10-07T14:47:51+03:00
Происшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Нефтеюганском районе

Виновник аварии оказался невредим
Алена Кульмухаметова
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Водитель легковушки погиб на месте ДТП. Фото из соцсети ВКонтактеВодитель легковушки погиб на месте ДТП. Фото из соцсети ВКонтакте
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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось утром 7 октября на трассе «НижневартовскМегион». Погиб водитель легковушки. Столкнулись три автомобиля.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, около 10.20 на 196 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. 24-летний водитель «Киа Спектра»,не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую «Дэу Нексия». От удара «Дэу Нексия» выбросило на встречную полосу, где она в лоб столкнулась в большегрузом «Man».

С тяжелыми травмами 23-летний водитель «Дэу Нексия» был доставлен в медучреждение, где спустя два часа он скончался.

Добавим, что из-за ДТП на трассе было затруднено движение. Фура перегородила часть дороги и образовалась пробка из автомобилей. В данный момент трасса свободна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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