2019-10-07T14:10:04+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП стало причиной пробки на трассе между Мегионом и Нижневартовском

От легковушки почти ничего не осталось
Алена Кульмухаметова
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Жуткое ДТП стало причиной пробки между Мегионом и Нижневартовском. Фото из соцсети ВКонтактеЖуткое ДТП стало причиной пробки между Мегионом и Нижневартовском. Фото из соцсети ВКонтакте
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Погибшие есть, но информации об их количестве пока не поступало. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром на трассе между городами Мегион и Нижневартовск.

Об этом сообщают очевидцы в соцсети ВКонтакте в группе «ЧП Нижневартовск». На данный момент известно, что столкнулись большегруз и легковой автомобиль, предположительно «Дэу Нексия». От сильного удара легковой автомобиль смяло и выбросило на обочину. Фура развернулась на половину полосы трассы. Также был задет еще один легковой автомобиль.

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

На данный момент на участке пути "Мегион-Нижневартовск" перед разделенной газпромнефть затруднено движение.

На месте работают экстренные службы. Причины столкновения выясняются.

"Комсомольская правда-Югра" будет следить поступающей за информацией о ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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