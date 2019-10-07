Жуткое ДТП стало причиной пробки на трассе между Мегионом и Нижневартовском

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-07T14:10:04+03:00

Жуткое ДТП стало причиной пробки между Мегионом и Нижневартовском. Фото из соцсети ВКонтакте

От легковушки почти ничего не осталось

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Погибшие есть, но информации об их количестве пока не поступало. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром на трассе между городами Мегион и Нижневартовск.

Об этом сообщают очевидцы в соцсети ВКонтакте в группе «ЧП Нижневартовск». На данный момент известно, что столкнулись большегруз и легковой автомобиль, предположительно «Дэу Нексия». От сильного удара легковой автомобиль смяло и выбросило на обочину. Фура развернулась на половину полосы трассы. Также был задет еще один легковой автомобиль.

Фото из соцсети ВКонтакте

На данный момент на участке пути "Мегион-Нижневартовск" перед разделенной газпромнефть затруднено движение.

На месте работают экстренные службы. Причины столкновения выясняются.

"Комсомольская правда-Югра" будет следить поступающей за информацией о ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU