СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-04T12:37:07+03:00

В Югре студентам из числа детей-сирот вдвое увеличены пособия. Фото с сайта pixabay.com

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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут получат пособия вдвое больше прежнего. Об этом заявил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания правительства Югры.

Речь идет о детях, обучающихся и выпускниках профессиональных образовательных организаций, а также студентах вузов, обучающихся по очной форме.

— Выплаты увеличиваются практически в два раза. В частности, повышается размер денежной компенсации, предоставляемой однократно взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, обучающимся и выпускникам профессиональных образовательных организаций с 50 до 108 тысяч рублей, а также устанавливается размер ежемесячного возмещения полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов личной гигиены в сумме 22185 рублей, — рассказал Алексей Дренин.

ИСТОЧНИК KP.RU