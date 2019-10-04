В Югре студентам из числа детей-сирот вдвое увеличены пособия
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут получат пособия вдвое больше прежнего. Об этом заявил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.
Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания правительства Югры.
Речь идет о детях, обучающихся и выпускниках профессиональных образовательных организаций, а также студентах вузов, обучающихся по очной форме.
— Выплаты увеличиваются практически в два раза. В частности, повышается размер денежной компенсации, предоставляемой однократно взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, обучающимся и выпускникам профессиональных образовательных организаций с 50 до 108 тысяч рублей, а также устанавливается размер ежемесячного возмещения полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов личной гигиены в сумме 22185 рублей, — рассказал Алексей Дренин.
ИСТОЧНИК KP.RU