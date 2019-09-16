СЕГОДНЯ 08:19 2019-09-16T08:19:43+03:00

Спортсмен из Югры выиграл Финал Кубка мира по лыжероллерам 2019. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

Изменить размер текста: A A

Югорчанин Евгений Дементьев стал победителем Кубка мира по лыжероллерам 2019. Соревнования проходили с 12 по 15 сентября в итальянском регионе Трентино.

По данным «ЮгрыМегаСпорт», в программе соревнований были гонка в гору с раздельным стартом классическим стилем, 200-метровый спринт, коньковый масс-старт и гонка преследования свободным стилем. Состязания проходили в формате мини-тура, где победитель заключительной гонки преследования становился победителем всего этапа. У мужчин таковым стал югорчанин, олимпийский чемпион Турина-2006 Евгений Дементьев.

Обладателем Кубка мира с 777 очками впервые в карьере стал итальянец Маттео Танел. Евгений Дементьев второй с 653 баллами. Он на 5 пунктов опередил шведа Виктора Густафссона, набравшего 648 очков. В Кубке Наций уверенную победу одержала сборная России. Второе и третье места у Италии и Швеции соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU