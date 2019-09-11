2019-09-11T14:01:33+03:00
Происшествия

Пятеро югорчан в минувшие сутки пополнили счета мошенников

Преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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Пятеро югорчан в минувшие сутки пополнили счета мошенниковПятеро югорчан в минувшие сутки пополнили счета мошенников
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано пять дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Нягани и Мегиона перевели мошенникам120 тысяч рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков «якобы» для предотвращения несанкционированных списаний денежных средств со счетов пострадавших.

Так, 36-летняя сургутянка лишилась порядка 42 тысяч рублей, поверив, что звонит сотрудник банка.

В Нягани 22-летний мужчина перевёл злоумышленнику, который представился работником ломбарда три тысячи рублей с целью возврата ранее утерянного мобильного телефона пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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