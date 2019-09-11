Пятеро югорчан в минувшие сутки пополнили счета мошенников
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано пять дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Нягани и Мегиона перевели мошенникам120 тысяч рублей.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков «якобы» для предотвращения несанкционированных списаний денежных средств со счетов пострадавших.
Так, 36-летняя сургутянка лишилась порядка 42 тысяч рублей, поверив, что звонит сотрудник банка.
В Нягани 22-летний мужчина перевёл злоумышленнику, который представился работником ломбарда три тысячи рублей с целью возврата ранее утерянного мобильного телефона пострадавшего.
ИСТОЧНИК KP.RU