2019-09-11T10:30:42+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске на ярмарке «Дары осени» продукцию предложат 50 товаропроизводителей

Горожане смогут приобрести свежую мясную продукцию
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске на ярмарке «Дары осени» продукцию предложат 50 товаропроизводителейВ Ханты-Мансийске на ярмарке «Дары осени» продукцию предложат 50 товаропроизводителей
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Большая продовольственная и вещевая ярмарка пройдет на территории рынка «Лукошко» 28-29 сентября 2019 года в Ханты-Мансийске.

По данным пресс-службы администрации города, большой выбор обеспечат более 50 товаропроизводителей из Югры, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, Самары, Башкирии и многие других регионов России. Горожанам в широком ассортименте будут представлены сезонные овощи и фрукты, мясные, рыбные и молочные продукты, мед, дикоросы, сухофрукты и кондитерские изделия.

В очередной раз горожане смогут приобрести свежую мясную продукцию Тюменского района. Среди прочего приправы Абхазии, клубника из Киргизии, армянские и восточные сладости, белорусские колбасы и деликатесы, рыба Камчатки, итальянские сыры и многое другое.

Утеплиться на зиму, закупить теплые шали, носки, унты, валенки и другие изделия из меха помогут гости из Екатеринбурга и Пятигорска. Порадуют посетителей ярмарки сувениры из бересты, меха и кедра.

Совершить покупки можно будет 28-29 сентября на прилегающей территории к универсальному розничному рынку по адресу: ул. Чехова, 72 с 10.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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