2019-09-02T15:49:13+03:00
Общество

Сегодня за парты сели более пятидесяти тысяч юных сургутян

Количество детей в школах растёт
Алена Кульмухаметова
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Сегодня за парты сели более пятидесяти тысяч юных сургутян. Фото с сайта администрации города СургутСегодня за парты сели более пятидесяти тысяч юных сургутян. Фото с сайта администрации города Сургут
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В торжественных линейках сегодня приняли участие более 52 тысяч школьников из Сургута . Свыше шести тысяч из них – первоклассники.

Как сообщили в администрации города, в школах города ежегодно растёт количество учеников. Так, в этом году только в 20 школе укомплектованы сразу 13 первых классов. Поздравить юных горожан пришёл глава Сургута Вадим Шувалов.

- День знаний – это волнительный, трепетный праздник. В школу № 9 сегодня идут 290 первоклассников. Радуюсь, что за три года в школе № 9 завоевано много побед на городских, региональных, федеральных олимпиадах и соревнованиях международного уровня. Уверен, вы продолжите эти достижения, – поприветствовал участников Вадим Шувалов.

Первый звонок в школе № 9 подали ученик 11-го класса Кирилл Кузьмин и первоклассница Диана Жураева. Со сцены первоклашки зачитали стихи, посвященные Дню знаний, а старшеклассники напутствовали юную смену на отличную учебу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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