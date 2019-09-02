В Югорске спасатели вынесли из горящей квартиры строителя

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-02T14:10:10+03:00

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Сообщение о случившемся поступило в ночь на 1 сентября. Позвонивший в единую дежурно-диспетчерскую службу мужчина, сообщил, что увидел дым в окне квартиры пятиэтажного жилого дома на улице Мичурина в Югорске.

Как сообщили в МЧС ХМАО-Югры, в окнах квартиры, расположенной на первом этаже был виден дым, в подъезде чувствовался запах гари. Дверь в квартиру никто не открывал. Соседи пояснили, что в квартире никто не живёт, но строители приходят делать ремонт, иногда остаются ночевать. Меньше чем через минуту огнеборцы оказались в квартире. Зайти внутрь без средств индивидуальной защиты органов дыхания было невозможно. В прихожей обнаружили очаг пожара: тлели, выделяя токсичный дым, пакеты со строительным и бытовым мусором. В задымленной комнате был обнаружен мужчина без сознания. Он лежал на диване. Пожарные надели на него спасательную маску, подключенную к дыхательному аппарату, мужчина очнулся. Взяв его под руки, огнеборцы вывели его на свежий воздух и передали специалистам скорой медицинской помощи.

- Мужчине повезло, что в одном доме с ним живут такие чуткие и внимательные соседи. Если бы они чуть позже обнаружили возгорание и промедлили с вызовом экстренных служб, спасти мужчину мы бы не смогли. Несмотря на то, что очаг пожара был небольшой, он сопровождался интенсивным выделением токсичного дыма. Уже к нашему приезду нечем было дышать. Учитывая, что мужчина очень крепко спал, даже на звук работающего пожарного аварийно-спасательного инструмента он не отреагировал, то он мог погибнуть в любую минуту, - рассказал начальник караула 4 -й пожарно-спасательной части Александр Искендеров.

На ликвидацию пожара понадобилось буквально несколько минут. Дознаватели предполагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU