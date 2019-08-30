Молодой югорчанин снял с чужой машины аккумулятор

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-30T08:53:20+03:00

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В минувшие сутки нефтеюганские полицейские раскрыли кражу аккумулятора. Преступником оказался 21-летний парень.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в Нефтеюганском районе в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Так, подозреваемый, находясь около одного из домов в сельском поселении Куть-Ях, отжав капот автомобиля «ВАЗ-21093», похитил аккумуляторную батарею. Ущерб, причиненный заявителю, составил более пяти тысяч рублей. Нарушитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений, раскрыто 42, из них: факт причинения тяжких телесных повреждений, грабеж, восемь фактов незаконного оборота наркотических средств и четыре кражи, в том числе три квартирные.

ИСТОЧНИК KP.RU