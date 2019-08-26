2019-08-26T12:44:15+03:00
Общество

Спасатели и полиция и волонтёры Югры двое суток в лесу искали «охотника» за голубикой

Мужчина в медицинской помощи не нуждался
Алена Кульмухаметова
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Спасатели и полиция и волонтёры Югры двое суток в лесу искали «охотника» за голубикой. Фото с сайта pixabay.comСпасатели и полиция и волонтёры Югры двое суток в лесу искали «охотника» за голубикой. Фото с сайта pixabay.com
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Пожилой лесник знал лес как свои пять пальцев, но умудрился заблудиться. На его поиски поднялась полиция, спасатели и волонтёры.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 22 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в районе «зеленой зоны» в Югорске пропал мужчина. Женщина сообщила, что её 71-летний отец 21 августа утром ушел в лес для сбора голубики, но к вечеру так и не вернулся. После чего она решила обратиться в полицию.

В первый день поисков мужчину искали до темноты. Утром 23 августа поисковые мероприятия были продолжены, к сотрудникам полиции присоединились волонтеры и администрация Югорска. Около 11.00 часов он был найден и доставлен в город. Как оказалось, лесник находился в двух километрах от населенного пункта. Помощь медиков ему не понадобилась.

Добавим, что в Югре с наступлением ягодно-грибной поры сообщения о пропавших в лесу людях поступают ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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