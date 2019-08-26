СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-26T07:49:51+03:00

На трассе «Сургут-Ноябрьск» при столкновении бензовоза и кроссовера погиб пассажир иномарки. Фото из соцсети ВКонтакте

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу 24 августа вечером на трассе «Сургут — Ноябрьск». Столкнулись бензовоз и кроссовер.

В соцсетях появилась информация о том, что ДТП случилось на 107 километре автодороги «Сургут-Ноябрьск». От удара с бензовозом кроссовер сильно смяло. Спасателям пришлось буквально вырезать пострадавших из покорёженного авто. Троих пострадавших доставили в больницу. На данный момент известно об одном погибшем.

- Это друг мой разбился, он в больнице. Один пассажир в коме, другой пассажир на глушняк, - написал в социальной сети житель Когалыма Артем Шакиров.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают специалисты Госавтоинспекции. Добавим, что в этот день шёл сильный дождь и на дорогах была плохая видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU