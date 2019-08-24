2019-08-24T13:35:26+03:00
Общество

На ремонт одного дома в Нижневартовске выделили 10 миллионов рублей

Уже завершаются работы по ремонту кровли
Алена Кульмухаметова
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На ремонт одного дома в Нижневартовске выделили 10 миллионов рублей. Фото из архиваНа ремонт одного дома в Нижневартовске выделили 10 миллионов рублей. Фото из архива
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На ремонт многоквартирного дома №5 по улице Спортивной в Нижневартовске, который горел в начале июля, из фонда капитального ремонта выделено 9 миллионов 591 тысячи рублей.

Как сообщил директор окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким Эти средства будут направлены на восстановление инженерных сетей дома, пострадавшего в результате пожара.

На эти средства восстановят внутренние инженерные сети, в том числе сети водо, тепло- и электроснабжения. Так, на ремонт системы теплоснабжения будет направлено 3,5 миллиона рублей, горячего водоснабжения – 3,8 миллиона, системы электроснабжения – 1,7 миллиона, холодного водоснабжения – 608 тысяч рублей.

На сегодня завершаются работы по ремонту кровли, все нуждающиеся семьи обеспечены жильем из маневренного фонда.

Напомним, что пожар в доме №5 по улице Спортивной в Нижневартовске произошел 1 июля. По данным Госпожнадзора, на момент возгорания в доме находились 66 человек, все были эвакуированы. Пострадавших в результате возгорания нет.

В многоквартирном 5-этажном доме расположено 69 квартир в 4 подъездах. Общая площадь, пройденная огнем, составила 840 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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