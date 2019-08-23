2019-08-23T13:37:30+03:00
Общество

В Нижневартовске из дворов вывезут 28 «забытых» автомобилей

Их владельцам грозят штрафы
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске из дворов вывезут 28 «забытых» автомобилей. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске из дворов вывезут 28 «забытых» автомобилей. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Разбитые окна и фары, спущенные колёса и часто снятые регистрационные номера – так выглядят брошенные нерадивыми хозяевами автомобили.

Автохлам не просто несёт опасность для горожан, но и занимает парковочные места. Бороться с явлением властям приходится одним способом – вывозить машины на спецстоянку, где, по истечении определённого времени, автомобили отправятся на утилизацию.

Так, сейчас на вывоз «претендуют» 28 забытых владельцами автомобилей разных марок. Больше всего «брошенок» на улицах Московкина и Героев Самотлора. Только у шести авто нет регистрационных номеров. Владельцам остальных грозят штрафы от 500 до 50000 рублей за нарушения правил благоустройства города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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