СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-23T10:55:11+03:00

Одного из мальчиков, провалившихся в вентиляционную шахту дома в Сургуте, выписали из больницы. Фото с сайта администрации города Сургут

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Мальчик находится уже дома, второй пока остаётся в больнице. Об этом заявили в администрации города Сургут.

Напомним, инцидент произошёл на улице Мелик-Карамова, 4 14 августа. На территории ЖК «Возрождение» рабочие вечером не закрыли окно в вентиляционной шахте, двое детей смогли проникнуть внутрь и провалились в подземный паркинг.

- В тот же момент, когда детей извлекли из шахты, мы заварили окно, через которое ребята проникли внутрь. Поскольку рабочие отстают от графика сдачи дома, они работают в усиленном темпе. Иногда до позднего вечера. В среду в шахте шли ремонтные работы. В районе семи часов вечера мы с мастером участка устраивали обход территории и видели, что работы еще идут. Вероятно, после ухода рабочих ребята залезли в шахту, - рассказал о предпринятых мерах генеральный директор УК «Возрождение» Виктор Лыгалов.

Одного из мальчиков уже выписали, второй находится в больнице. Степень виновности ответственных лиц определят следственные органы.

Происшествие спровоцировало внеплановую проверку на предмет безопасности всех 1400 дворов в Сургуте, которую должны завершить до 1 сентября.

В зоне особого контроля безопасность детских городков, спортивных и игровых площадок. Всего специалисты должны обойти более 1400 дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU