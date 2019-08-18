Трех жителей Лангепаса, страдающих алкоголизмом, лишили прав
Прокуратура Лангепаса настояла на лишении водительских удостоверений трех граждан, страдающих алкоголизмом. Хроническое заболевание у местных жителей сотрудники контролирующего ведомства в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Прокуроры установили, что 3 жителя города имеют право на управление транспортными средствами на основании ранее выданных им водительских удостоверений. Однако указанные граждане состоят на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом: «Хронический алкоголизм».
- В силу действующего законодательства наличие данного заболевания является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, - подчеркнули в прокуратуре по ХМАО-Югре.
Прокурор города направил в суд исковые заявления о прекращении действия права указанных граждан на управление транспортными средствами. Суд требования прокурора рассмотрел и удовлетворил.
В настоящее время судебные решения исполнены, граждане лишены водительских удостоверений.
ИСТОЧНИК KP.RU