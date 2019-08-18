Трех жителей Лангепаса, страдающих алкоголизмом, лишили прав

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-18T16:23:41+03:00

Автолюбители получили удостоверения до постановки на учет у нарколога

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Прокуратура Лангепаса настояла на лишении водительских удостоверений трех граждан, страдающих алкоголизмом. Хроническое заболевание у местных жителей сотрудники контролирующего ведомства в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Прокуроры установили, что 3 жителя города имеют право на управление транспортными средствами на основании ранее выданных им водительских удостоверений. Однако указанные граждане состоят на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом: «Хронический алкоголизм».

- В силу действующего законодательства наличие данного заболевания является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, - подчеркнули в прокуратуре по ХМАО-Югре.

Прокурор города направил в суд исковые заявления о прекращении действия права указанных граждан на управление транспортными средствами. Суд требования прокурора рассмотрел и удовлетворил.

В настоящее время судебные решения исполнены, граждане лишены водительских удостоверений.

ИСТОЧНИК KP.RU