В частный сектор Ханты-Мансийска проходит высокоскоростной интернет

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-18T14:09:56+03:00

Современные цифровые сервисы стали доступны еще для 1700 семей

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В Ханты-Мансийске завершился очередной этап строительства оптических сетей связи в частном секторе. Высокоскоростной интернет и современные цифровые сервисы стали доступны еще для 1700 семей окружной столицы.

Для реализации проекта связисты построили более 15 км линий связи, чтобы подключить к оптике частные дома по улицам П.Лумумбы, Доронина, Чкалова, Набережная, Боровая, Звездная, Светлая, Тенистая, О.Кошевого, Чапаева, 8 Марта, Тургенева, Павлика Морозова, Лесная, К.Маркса, Единства, Снежная, Луговая, Заречная, Лермонтова, Парковая, Восточная, Геологов и переулках Рабочий, Сибирский и Озерный.

Теперь жители этих домов могут пользоваться интернетом на скорости 500 Мбит/с, смотреть более 200 каналов цифрового интерактивного телевидения, а также установить интеллектуальный сервис «Умный дом» с системой безопасности и видеонаблюдения.

- Прокладка оптики в частный сектор — технологически сложный и трудоемкий процесс, созданная телеком-инфраструктура сделает проживание в частном секторе более комфортным, - отметили администрации окружного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU