СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-16T09:41:36+03:00

В Ханты-Мансийске на «BMW» без прав задержан пьяный водитель. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне во время патрулирования улиц сотрудниками ГИБДД окружной столицы был остановлен автомобиль «БМВ-525» под управлением 29-летнего мужчины.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, при проверке документов полицейские установили, что у мужчины отсутствует право управления транспортным средством. Кроме того, водитель был пьян, что в дальнейшем было подтверждено результатами медицинского обследования.

В отношении любителя пьяной езды составлен протокол об административном правонарушении, автомобиль изъят и помещен на штрафную стоянку.

Всего за минувшие сутки в Югре задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU