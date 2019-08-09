В Нефтеюганске задержана гостья, которая выкрала золото на 200 тысяч рублей
Пришла в гости, а по уходу прихватила с собой драгоценностей на кругленькую сумму жительница Нефтеюганска. Украшения она планировала продать.
В полицию Нефтеюганска обратилась 50-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее пропали золотые украшения общей стоимостью 200 тысяч рублей. Пострадавшая отметила, что накануне она принимала гостей.
Сотрудниками уголовного розыска установлена 36-летняя подозреваемая, которая была в числе гостей у пострадавшей.
Женщина призналась в совершении преступления и пояснила, что драгоценности похитила, когда хозяйка отсутствовала в комнате. Злоумышленница планировала продать украшения, а деньги потратить на личные нужды.
В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU