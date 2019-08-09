2019-08-09T14:59:57+03:00
Общество

В Нефтеюганске задержана гостья, которая выкрала золото на 200 тысяч рублей

Женщина опустошила чужую шкатулку
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске задержана гостья, которая выкрала золото на 200 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comВ Нефтеюганске задержана гостья, которая выкрала золото на 200 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Пришла в гости, а по уходу прихватила с собой драгоценностей на кругленькую сумму жительница Нефтеюганска. Украшения она планировала продать.

В полицию Нефтеюганска обратилась 50-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее пропали золотые украшения общей стоимостью 200 тысяч рублей. Пострадавшая отметила, что накануне она принимала гостей.

Сотрудниками уголовного розыска установлена 36-летняя подозреваемая, которая была в числе гостей у пострадавшей.

Женщина призналась в совершении преступления и пояснила, что драгоценности похитила, когда хозяйка отсутствовала в комнате. Злоумышленница планировала продать украшения, а деньги потратить на личные нужды.

В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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