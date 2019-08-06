СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-06T09:39:21+03:00

В Нефтеюганске пожар в квартире на десятом тушили 18 спасателей. Фото из группы "Это Юганск, детка! Нефтеюганск" в соцсети ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

Пожар в многоэтажном доме в 16 микрорайоне Нефтеюганска произошёл накануне вечером. Очевидцы сообщают, что полыхающая квартира была пуста.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, 5 августа в 17:35 поступило сообщение о возгорании десятиэтажного жилого дома под номером 90 в 16 мкр города Нефтеюганск. В 18:01 было ликвидировано открытое горение. Для ликвидации пожара задействовано пять единиц техники, 18 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

Добавим, что очевидцы сообщают, что источником огня стала кровать, при этом в самой квартире никого не было.

- Нет, жертв нет. Очаг пожара - кровать в квартире. Не могу сказать точнее, в квартире никого не было. Я слышала это в радиообмене, наблюдая за тушением, сообщает подписчица группы Дина.

ИСТОЧНИК KP.RU