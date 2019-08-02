2019-08-02T11:37:34+03:00
Общество

Начальник полиции Сургута навестил в больнице раненого ночью полицейского

Мужчина пришёл в себя и находится в общей палате [видео]
Алена Кульмухаметова
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Начальник полиции Сургута навестил в больнице раненого ночью полицейского. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреНачальник полиции Сургута навестил в больнице раненого ночью полицейского. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Сегодня утром начальник полиции Сургута Руслан Кондрашов и начальник службы собственной безопасности УМВД России по ХМАО - Югре Анатолий Будакин посетили Александра Царегородцева, который 1 августа был ранен при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, полицейскому поздним вечером на улице Пушкина в Сургуте было нанесено несколько ножевых ранений, после чего мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает. Напарник Александра – Ильмир Ханов, погиб.

Руслан Кондрашов поинтересовался ходом лечения Александра, состоянием его здоровья и пожелал скорейшего выздоровления. Также начальник морально поддержал полицейского и поблагодарил за службу.

- Вы, ценой своей жизни и здоровья предотвратили возможное совершение преступления в отношении сургутян. Мы всем личным составом управления скорбим и выражаем слова соболезнования родным и близким Ильмира », - отметил Руслан Сергеевич.

Напомним, что вчера ночью при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по городу Сургут Ильмир Ханов, а его напарник Александр Царегородцев был ранен.

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Вызов на пульт управления оперативного дежурного поступил около 22 часов вечера по местному времени. Звонивший жаловался на неадекватного человека во дворе дома на улице Пушкина, 1. На вызов приехал экипаж ППС: инспектор Александр Царегородцев и инспектор Ильмир Ханов.

Во дворе дома на сотрудников напал мужчина с ножом. Он успел насмерть ударить Ильмира и ранить Александра. Последний открыл огонь и вызвал подмогу. Сотрудники Росгвардии прибыли практически мгновенно. Убийцу Ильмира застрелили на месте. Им оказался житель Сургута и, как утверждают сургутские соцсети, сотрудник МЧС 37-летний Филипп Иноземцев (подробности).

Раненого полицейского из Сургута перевели в общую палату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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