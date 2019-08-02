В убийстве полицейского, погибшего при исполнении в Сургуте, подозревают сотрудника МЧС

Накануне поздно вечером жители 15-го микрорайона города Сургута прислушивались к необычным звукам с улицы. В одной из квартир маленькая Сонечка прибежала к маме. «Что это?» - испуганно спрашивал ребенок. Женщина объяснила дочке, что это фейерверки. Закрыла рамы, занавесила окна. Убаюкала малышку, ворча про себя на любителей ночных праздников. То какой-то пьяный под окнами орал, то теперь «стрельбу» развели.

Только утром женщина узнала, что это были не фейерверки, а самая настоящая перестрелка. Результат: один раненный и два трупа во дворе дома на Пушкина, 1. Два полицейских и, предположительно, один работник МЧС.

Глубокой ночью в этом дворе произошла драма. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Что случилось

Вызов на пульт управления оперативного дежурного поступил около 22 часов вечера по местному времени. Звонивший жаловался на неадекватного человека во дворе дома на улице Пушкина, 1. На вызов приехал экипаж ППС: инспектор Александр Царегородцев и инспектор Ильмир Ханов.

Во дворе дома на сотрудников напал мужчина с ножом. Он успел насмерть ударить Ильмира и ранить Александра. Последний открыл огонь и вызвал подмогу. Сотрудники Росгвардии прибыли практически мгновенно. Убийцу Ильмира застрелили на месте. Им оказался житель Сургута и, как утверждают сургутские соцсети, сотрудник МЧС 37-летний Филипп Иноземцев.

Звуки этой стрельбы жители микрорайона и приняли за фейерверк. Но пока одни объясняли себе, что, мол, ничего страшного, у кого-то праздник, другие могли наблюдать за всем этим ужасным действием из окон.

- Стрельба была страшенная, - говорит жительница дома Анна.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» женщина рассказала, что к окну сначала подошла её дочь-подросток. Поняв, что происходит, девушка позвонила матери из своей комнаты и сказала, что во дворе их дома ранен полицейский. Тогда и сама Анна взяла телефон и, подойдя к окну, начала снимать.

- Услышала выстрелы, а потом стон, - рассказывает она. – Ну и потом там была машина полицейская. Скорая подъехала. Видела, как одного полицейского на каталке положили в машину. Место происшествия сразу же оцепили лентами.

Женщина добавила, что не знакома ни с кем из участников ночной трагедии.

Сержанту полиции Ильмиру Ханову было всего 24 года. Фото со страницы главы города в соцсетях

Погиб при исполнении

Полицейскому Ильмиру Ханову было всего 24 года. Родился в Лянторе ХМАО-Югры. Закончил школу, отслужил в армии, пришел работать в полицию. На сайте УМВД города Сургута уже появилось краткое соболезнование от сослуживцев Ильмира: «Личный состав окружной полиции выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей», - говорится в сообщении.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Около 23 часов вечера в Сургуте находящийся на маршруте патрулирования экипаж гвардейцев получил сообщение из дежурной части о необходимости оказания помощи наряду патрульно-постовой службы полиции в задержании вооруженного преступника.

Прибывшие на место происшествия старший сержант Иван Бугайский и прапорщик Александр Бахтин увидели лежащего около патрульного автомобиля ППС мёртвого полицейского. Мгновенно оценив обстановку, росгвардейцы поняли, что второй сотрудник полиции ранен и его жизнь находится в опасности. Разъяренный мужчина, вооруженный ножом, угрожюще направился в сторону росгвардейцев. На требования их прекратить противоправные действия и произведенный сотрудником Росгвардии предупредительный выстрел в воздух мужчина не реагировал. Тогда гвардейцы и раненый полицейский открыли огонь на поражение. Мужчина с ножом был ликвидирован.

Александр Царегородцев сейчас в больнице. Ночью он был доставлен в Сургутскую ОКБ. Угрозы жизни нет, утверждают медики.

Что известно о «мужчине с ножом»

Практически сразу же в соцсетях города опознали убийцу. И назвали имя: Филипп Иноземцев, предположительно, сотрудник МЧС. У многих горожан это открытие вызвало настоящий шок.

Сотрудник МЧС умел отдыхать. Фото из соцсети ВКонтакте

«МЧС? КАК?» - переспрашивают люди друг друга.

В пресс-службе окружного МЧС пока только могут подтвердить, что сотрудник с таким именем есть.

- Сотрудник сургутского подразделения с именем Филипп Иноземцев у нас числится, выясняется сейчас - он или не он погиб, - коротко пояснил начальник пресс-службы МЧС России по ХМАО-Югре Вадим Симоненко.

У Филиппа в соцсетях несколько страниц. Их содержание пересказать не сложно: крутые тачки, бойцовские собаки, полураздетые девочки, цитаты из интернета, минимум фоток с работы, десяток-другой из отпуска и … сын. То, что Филипп чрезвычайно ценил своего мальчика, не сложно понять, пролистав страницы в сетях. На одной из них он прямо указывает свой источник вдохновения: сын. О жене ни слова, но очень много шуток по поводу женских требований и женского мозга.

Школу Филипп окончил в Сургуте, но упоминает, что родители находятся в Кисловодске. Возможно, что как многие северяне они просто уезжали туда на лето. Если судить по содержанию страниц, то Филипп очень похож на среднестатистического разведенного мужчину средних лет

«В активном поиске», - указал он на одной из страниц. Взгляды: монархические, вероисповедание – православный. Как все это соотносится с кучей картинок сомнительного содержания на другой странице, - не понятно. Ответить на этот вопрос мог бы сам Филипп, но он мертв.

Жил как мог, работал в МЧС, убил полицейского, - краткий и жуткий итог. А в соцсети осталась цитата: «Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык».

И… И ничего.

Кто виноват

Тут кажется все очевидно. Однако, пользователи соцсетей торопятся с выводами. «Убил их обоих бдительный гражданин или гражданочка, который(ая) кинулись вызванивать в 02 и говорить про пьяного мужичка сидевшего на лавочке. Ну допил бы он свою бутылку пива и пошел домой спать. А теперь пусть этот бдительный гражданин который кинулся вызванивать в 02 живет с этим!!!», - горячится некий Алексей в одной из сургутских групп в «Вконтакте». (Орфография и пунктуация автора сохранена – прим.ред.)

Видимо, полагает, что граждане должны терпеть любые выходки неадекватных мужчин. Впрочем, другие считают, что во всем виновата «синька». Филипп, мол, просто допился. Есть и версия наркотического опьянения.

- Мой сосед... Употреблял… что именно не скажу, - пишет про Иноземцева один из сургутян. – Не видел. Но вряд ли от алкоголя человек был в таком состоянии и без запаха.

Ночью на улице Пушкина в Сургуте погиибли два человека. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Все без исключения жалеют молодого полицейского и соболезнуют его родным. Кто-то пишет и о том, что Филипп не справился – работа тяжелая, мол, нужен был мужику психолог.

Окончательную точку в этом вопросе поставит следствие.

Как прокомментировал «Комсомольской правде-Югра» старший помощник руководителя следственного управления Олег Меньших, в настоящий момент идут следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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