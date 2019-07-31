Дважды спасенная. В Югре за один вечер одну и ту же женщину спасли из горящей квартиры...дважды

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-31T15:48:36+03:00

В Нефтеюганске спасатели дважды за вечер вынесли из горящей квартиру одну и ту же женщину. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Удивительный случай произошёл накануне в Нефтеюганске(ХМАО-Югра). Спасатели дважды за вечер вынесли из горящей квартиру женщину.

Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, первое сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона Нефтеюганска от соседей пострадавшей в 20 часов 13 минут 30 июля. Караул прибыл на место через семь минут, в 20.21 возгорание уже было ликвидировано. Для ликвидации пожара применялись четыре единицы техники и 14 человек личного состава.

- Когда прибыли на место, сразу же пошли в разведку, - рассказывает начальник дежурного караула Иван Тараканов. – Дыма в подъезде практически не было, мы даже средства защиты органов дыхания практически не использовали. Квартира на пятом этаже. Дверь была не заперта. Вошли. В комнате дым, на кровати женщина без сознания, горел светильник на столе, сам стол. Женщину вынесли на свежий воздух, тушение заняло не больше минуты.

На один адрес пожарные выезжали дважды за вечер. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

На улице от потока свежего воздуха хозяйка квартиры пришла в себя и отказалась от госпитализации, вернувшись в закопчённое жилище. Пожарные отправились в депо.

Спустя два часа диспетчеру снова поступило сообщение о пожаре и адрес тот же. В 22 часа 18 минут подразделение было у уже знакомого подъезда, закрадывался вопрос: что же там могло опять загореться? На лестничной клетке, как и в первый раз, задымления практически не было, но теперь дверь в квартиру была заперта. На звонки и стук в дверь никто не отвечал. Бойцы открыли дверь и вошли в квартиру.

- Ситуация была практически аналогичная первому вызову, - отмечает начальник караула. – Опять дым в комнате, опять женщина в бессознательном состоянии, только очаг уже был на полу в углу. Сразу же вынесли женщину, передали работникам скорой. Пожар ликвидировали в течение минуты. Женщину отправили в больницу, через несколько часов она уже чувствовала себя нормально.

Предварительной причиной возгорания в первом случае стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, во втором – неосторожность при курении.

Дважды спасённой за один вечер даме придётся делать косметический ремонт - все стены в её квартире оказались закопчёнными.

ИСТОЧНИК KP.RU