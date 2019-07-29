Нижневартовск спешно строит дороги, чтобы принять Всероссийский «Сабантуй»

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-29T15:45:38+03:00

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Проведение федерального Сабантуя в Нижневартовске запланировано на 2021 год. К этому событию сегодня идёт активная подготовка.

Строительство дорог - одно из мероприятий комплексного благоустройства территорий.

Возведение новой дороги по улице Пикмана проходит в два этапа. Первый участок (от ул. Героев Самотлора до ул. Салманова) строители планируют завершить в августе нынешнего года. На втором участке (от ул. Салманова до Восточного объезда) в текущем летнем сезоне мастера наметили уложить нижний слой асфальта.

Срок окончания работ обозначен 2021 годом. Подрядчик, помимо проектирования и строительства дороги, берёт на себя обязательства по её содержанию в течение 8 лет.

Работы проходят комплексно, затрагивая инженерные сети. Длина нового участка около шестисот метров. Здесь предусмотрено четыре полосы для движения автомобилей, тротуары с обеих сторон дороги, ливневая канализация, стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU