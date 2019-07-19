2019-07-19T15:24:09+03:00
Общество

В Югре проходит фотоконкурс «#РастувЮгре»

Выиграют те семьи, чьи фото наберут больше голосов
Алена Кульмухаметова
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В Югре проходит фотоконкурс «#РастувЮгре». Фото с сайта департамента здравоохранения ЮгрыВ Югре проходит фотоконкурс «#РастувЮгре». Фото с сайта департамента здравоохранения Югры
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Семейный конкурс стартовал 15 мая в Ханты-Мансийском автономном округе. За это время уже опубликовано более 600 фотографий в соцсетях «Инстаграмм» и «ВКонтакте».

Организаторы сообщают, что фотоработы принимаются до декабря 2019 года. А выиграют те семьи, чьи фото наберут больше голосов (лайков).

При этом очень важно указать хештег конкурса #РастувЮгре и открыть профиль к дате подведения итогов.

На конкурс присланы более 600 снимков

На конкурс присланы более 600 снимков

Приём работ до 2 декабря 2019 года. А 14 декабря победившие семьи получат награды из рук губернатора региона Натальи Комаровой.

Напомним, 2019 год объявлен в Югре Годом семьи. Опираясь на мнение большинства югорчан, принявших участие в голосовании по выбору темы следующего года, именно с семьи открываем дорогу к тысячелетнему рубежу Югры. Предлагаю объявить будущий 2019 год, первый год нового века нашей истории, Годом семьи в Югре, - объявила Наталья Комарова в конце 2018 года.

До этого на протяжении нескольких недель шло бурное общественное обсуждение вариантов темы года. В общей сложности участие в народном голосовании, прошедшем на портале "Открытый регион - Югра", приняли 6928 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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