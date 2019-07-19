В посёлке Пионерский водитель ассенизаторской машины сливал отходы в лес
Вонь на всю округу в лесу недалеко от посёлка Пионерский объяснилась просто. Всё содержимое септиков оказывалось просто слитым на почву нерадивым предпринимателем.
По сообщению администрации городского посёлка Пионерский Советского района о сливе жидких бытовых отходов на рельеф лесного участка, инспектором Природнадзора Югры в результате административного расследования установлено виновное лицо. Им оказался водитель ассенизаторской машины признал свою вину. Теперь ему грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 000 до 3 500 рублей.
Природнадзор Югры призывает граждан разумно относится к окружающей среде.
ИСТОЧНИК KP.RU