В посёлке Пионерский водитель ассенизаторской машины сливал отходы в лес

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-19T10:44:49+03:00

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Вонь на всю округу в лесу недалеко от посёлка Пионерский объяснилась просто. Всё содержимое септиков оказывалось просто слитым на почву нерадивым предпринимателем.

По сообщению администрации городского посёлка Пионерский Советского района о сливе жидких бытовых отходов на рельеф лесного участка, инспектором Природнадзора Югры в результате административного расследования установлено виновное лицо. Им оказался водитель ассенизаторской машины признал свою вину. Теперь ему грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 000 до 3 500 рублей.

Природнадзор Югры призывает граждан разумно относится к окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU