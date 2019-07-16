В Ханты-Мансийске вновь открылась Аллея сказок

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-16T12:11:52+03:00

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В парке имени Бориса Лосева окружной столицы Югры после ремонта торжественно открылась Аллея сказок. Работы на объекте были произведены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

На Аллее сказок вместо устаревшего резинового покрытия специалисты сделали наливное. Его общая площадь составила почти 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, выровняли малые архитектурные формы с высотными отметками, покрасили их и отремонтировали, а также привели в порядок тротуарную плитку и бордюрный камень вокруг деревьев, газонов.

Отметим, что обновление Аллеи сказок в парке Лосева произошло по инициативе горожан. Родители юных хантымансийцев отмечали, что все площадки расположены на разном уровне, и предложили устранить этот недостаток.

ИСТОЧНИК KP.RU