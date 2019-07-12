В Нижневартовске перекрыта улица Ленина

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-12T09:22:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовске одна из сторон улицы Ленина закрыта для движения. На участке от улицы Кузоваткина до улицы Нефтяников ведутся работы по сплошному асфальтированию.

Как сообщили в администрации города Нижневартовск, на время этих мероприятий необходимо исключить движение транспорта по обновленному дорожному полотну, чтобы не нарушить его целостность. Техника работает по всей ширине проезжей части.

Добавим, что в качестве покрытия для дорог в этом году впервые используют щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он является основным покрытием для строительства скоростных дорог, взлетно-посадочных полос. В отличие от других асфальтобетонных смесей, он обладает большей влагостойкостью, морозоустойчивостью, менее подвержен разрушению.

Добавим, что улица Ленина одна из самых оживленных и загруженных дорог Нижневартовска. Её протяженность - 1,5 км.

ИСТОЧНИК KP.RU